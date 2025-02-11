インパクトの強い赤を着るときに大切にしたいのがコーデ全体のテイスト。爽やかで軽快なマリンテイストがレディにおすすめです。2月11日(火)のおすすめコーデをご紹介します。赤を着るときはマリンテイストに振るとうまくいく♪出典: 美人百花.comミニマルなブラックのロングフレアで、ハイテンションなボーダー&赤をクールダウン。ラフに肩がけした