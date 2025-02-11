歌手で俳優の中島健人が、11日放送のカンテレ・フジテレビ系『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜後10：00）に出演する。これまで番組でたびたびMCを務めてきたダイアン・津田篤宏による冠企画「ツダウト」に参加する。【写真】私生活を覗いているよう?!電話中の中島健人この企画では、ホントカードとウソカードを配られたプレイヤーたちが、いずれかのカードを出してからエピソードトークを開始。ウソカードには、