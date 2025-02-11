今回は友人Aに聞いた新入社員との世代間の違いを実感したエピソードをご紹介します。 歓迎会の計画 新入社員が入社し、彼らが仕事にも慣れてきた頃、歓迎会をしようという話が持ち上がりました。幹事を務めたAは、新入社員一人ひとりに「来週金曜日の仕事終わりに歓迎会をしようと思うけれど、嫌いなものとか食べられないものとかないかな？」と尋ねて回りました。 概ね、なんでも大丈夫という答えだったのですが、その