日本維新の会の吉村洋文代表（49）が10日、府庁での定例会見で、斎藤元彦兵庫県知事（47）の告発文書問題をめぐり、政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志党首（57）が、告発者の元県民局長（2024年7月に死去）の私的情報や1月18日に死去した元兵庫県議の竹内英明さんについての情報源となった文書を、百条委員会副委員長で維新の岸口実兵庫県議（60）から提供されたと主張していることについて言及した。 【写真】“アンチ