【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比61銭円安ドル高の1ドル＝151円95銭〜152円05銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0301〜11ドル、156円58〜68銭。米長期金利の下げ止まりを背景に日米金利差が意識され、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。