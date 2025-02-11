アメリカのトランプ大統領による関税導入の動きをめぐり、ブラジル政府は鉄鋼とアルミニウムに25%の関税が課された場合、アメリカのハイテク企業に対し、報復の課税を検討していると地元紙が報じました。ブラジルの地元紙「フォーリャ・ジ・サンパウロ」は10日、政府関係者の話として、トランプ政権が鉄鋼とアルミニウムに25%の関税を課す場合、アメリカのハイテク企業に対して関税とは別の税目の課税を検討していると報じました。