2月16日（日）京都競馬場で行われる、第118回京都記念（G2・4歳上オープン・芝2200m）の登録馬は下記の通り。この時期に行われる伝統の重賞。近年ではドウデュースなど名馬も勝ち馬に名を連ねる。ここをステップに春の大舞台へ進む。チェルヴィニアなど13頭がエントリー。【秋華賞】チェルヴィニアが二冠達成…2着には武豊ボンドガール13頭がエントリーエヒト57.0ショウナンバシット57.0セイウンハーデス57.0ソールオリエ