2月15日（土）東京競馬場で行われる、第60回デイリー杯クイーンカップ（G3・3歳オープン・牝・芝1600m）の登録馬は下記の通り。牝馬クラシックへ続く重要な3歳重賞。三冠牝馬リバティアイランドの半妹、マディソンガールなど14頭がエントリー。【新馬/京都5R】リバティアイランド半妹 マディソンガールがデビューV14頭がエントリーヴィヴァラリス55.0エストゥペンダ55.0エンブロイダリー55.0ギフテッド55.0コートアリシ