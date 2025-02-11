2024年第4四半期の北京における「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」中小企業の育成・認定がこのほど完了した。データによると、北京市の専精特新中小企業の数は1万199社に達し、総売上高は約1兆1500億元（約23兆円）となっている。これにより、企業数が1万社を超えるとともに、総売上高も1兆元（約20兆円）を超えるという目標が達成された。人民日報が伝えた。近年、北京市は「革新型中小企業-市レベルの専精特新企業-