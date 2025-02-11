カブスは最終4球団の候補に残っていたメジャー最速でキャンプインしたカブス・今永昇太投手は10日（日本時間11日）、報道陣の取材に応じ、ドジャースと契約を結んだ佐々木朗希投手について言及した。佐々木は昨オフにロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した。20球団にのぼる大争奪戦が展開され、カブスも名乗りを上げた。1月には米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が「面会報道があり、脱落