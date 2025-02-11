カブスは最終4球団の候補に残っていたメジャー最速でキャンプインしたカブス・今永昇太投手は10日（日本時間11日）、報道陣の取材に応じ、ドジャースと契約を結んだ佐々木朗希投手について言及した。佐々木は昨オフにロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した。20球団にのぼる大争奪戦が展開され、カブスも名乗りを上げた。1月には米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が「面会報道があり、脱落
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 惣菜食べた女性 全身にまひ症状
- 2. 渡邊渚へ苦言か 悦吏子氏が物議
- 3. 西山茉希の「最終学歴」に驚く声
- 4. 岡村 中居氏と不仲原因の食事会
- 5. まさかの激太り? 斉藤慎二の近況
- 6. 遅刻した面接官 まさかの質問
- 7. 用無し? 有吉とマツコで明暗か
- 8. 山本裕典のロリコン告白に衝撃
- 9. 勝地涼 11歳下人気女優と熱愛か
- 10. 学歴意味ある? カズレーザー持論
- 1. 惣菜食べた女性 全身にまひ症状
- 2. 商品1つだけ盗難 女の正体に驚き
- 3. 3日で完売した「ドバイチョコ」
- 4. 働かないおじさん 大量発生の訳
- 5. 地方創生大臣 尿路感染症で入院
- 6. 乳児を埋め殺害か 母親を不起訴
- 7. 12歳ゲーマー 中学通わない宣言
- 8. ルームシャンプー製造中止に訴え
- 9. 日本の恥? 首相にイライラする訳
- 10. 夫がある日撮り鉄に…驚愕の理由
- 1. 陥没事故めぐる爆笑動画を謝罪
- 2. 親知らず 生えてこない人が増加
- 3. フジ 番組中止で廃墟化の指摘も
- 4. フジでのCM再開 憶測を完全否定
- 5. 日本側「大胆な提案を検討」と発言も USスチール買収計画めぐり“日米で新展開” 双方の思惑は？
- 6. 国民、手取り増を活動方針明記へ 参院選へ党大会
- 7. 陥没事故を爆笑 YouTuberが謝罪
- 8. 橋下徹氏「自粛続けろは無責任」
- 9. 女性バスガイド涙 ヤバい客実態
- 10. 藤井竜王の詰み筋「恐ろしい」
- 1. 中国 日本に「強烈な不満」表明
- 2. 水アレルギー「手を洗うと発症」
- 3. 人気女優の死で「日本叩き」勃発
- 4. 南京虫の駆除で? 観光客2人死亡
- 5. 米援助停止 エイズ死者630万人か
- 6. NewJeans改めNJZ 新たな対立発生
- 7. 生田斗真とW主演 韓俳優が暴行か
- 8. 死亡の邦人 日本大使館にDV訴え
- 9. 中国 アメリカに報復関税を発動
- 10. 地上絵のナスカ 豪雨で濁流発生
- 1. 中居氏 芸能界復帰への唯一の道
- 2. 貯金1500万で老後破産? 危険な訳
- 3. 米マック 予想以上の落ち込み
- 4. 車検制度見直し 受付期間が2倍に
- 5. 西成 家賃2万台の家に住んだ結果
- 6. 1歳死亡 警察が放った驚きの一言
- 7. 2億稼ぐホスト「自分らは悪人」
- 8. 公務員の収入 夫婦で1000万円超?
- 9. 森永のビエネッタ 販売終了へ
- 10. 春キャベツ産地で異変 再高騰か
- 1. Switchが高温に…原因に「初耳」
- 2. iPhone16 auで最大4万4000円割引
- 3. ドコモ「スマホの下取り増額」
- 4. 便利なキャンプ用品が最大53%OFF
- 5. Apple デスクライト型ロボ開発中
- 6. DeepSeekの禁止法案 米で提出
- 7. iPhoneSE4 指紋認証の廃止確定か
- 8. 片手で使えるiPad mini（第6世代）。セルラー＆256GBモデルが3.8万円OFFの衝撃 #Amazonセール
- 9. 家庭用エアコンの室外機でNVIDIA GeForce RTX 4090をガンガン冷やす水冷式PCを設計
- 10. IEEE802.3af/at（PoE・PoE+）準拠高速ギガビット対応スイッチングハブ
- 11. モトローラの約2.6万円のSIMフリースマホ「moto g8」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
- 12. キャンプグッズが最大46%オフ
- 13. 無印の新作 5000円トースター
- 14. Win10の裏技 GodModeの使い方
- 15. [OnGoing Re:View]Vol.82 オールインワンライブ配信装置「LIVE ARISER GV-LSBOX」が登場
- 16. [NAB2020]キヤノン、4K120Pや最大16+stopのハイダイナミックレンジ対応したEOS C300 Mark III誕生秘話を聞く
- 17. パタゴニアの機能的フリースが、薄手アウターを“防寒着”に変えてくれた
- 18. コピー機での同人誌・コピー本のプリントを詳しく解説＆費用も計算できるサイトが登場
- 19. 電動ファン搭載の4層フィルター空気清浄マスク「AIR EXPERTS」
- 20. Amazonで買ったmicroSDカード、ニセモノを見抜く簡単な方法
- 1. 水原被告の妻「子を授かりたい」
- 2. 真美子夫人 新ヘアに反響の声
- 3. 「米津玄師260円」驚きの表示
- 4. DeNA度会 交際宣言24歳女性と2S
- 5. メガビッグ 1等12億円当選者現る
- 6. 「1147億円男」ソトの体形に異変
- 7. 古橋が新天地で出番なし 唖然
- 8. 頭にきた 大谷を巡る暴露に憤怒
- 9. 甲斐が巨人で失敗したら...言及
- 10. 俊輔氏 代表指揮可能に期待の声
- 1. 渡邊渚へ苦言か 悦吏子氏が物議
- 2. 西山茉希の「最終学歴」に驚く声
- 3. 岡村 中居氏と不仲原因の食事会
- 4. まさかの激太り? 斉藤慎二の近況
- 5. 山本裕典のロリコン告白に衝撃
- 6. 用無し? 有吉とマツコで明暗か
- 7. 勝地涼 11歳下人気女優と熱愛か
- 8. 学歴意味ある? カズレーザー持論
- 9. 大荒れ? 渡邊渚がコメ欄放置の訳
- 10. 倉田氏 亡き夫侮辱で法的措置も
- 1. 遅刻した面接官 まさかの質問
- 2. 夫の食べ方がキモい 妻の境界線
- 3. マニアが薦めるユニクロ値下げ品
- 4. こわいこわい…おまたから臓器
- 5. UNIQLOで垢抜け 50代のルール3つ
- 6. 小柄だから無料? ママ友に絶句
- 7. ダイソーのネコ型グッズが超便利
- 8. 男性が無意識でする「愛情行動」
- 9. 息子に整腸剤 診断結果に顔蒼白
- 10. 男性をゾッコンにさせる女性とは