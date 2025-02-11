「紀ノ国屋」は、2月12日（水）から、お買い物のサブバッグやお出かけにぴったりな“新作バッグ”を、全国の店舗で発売。オンラインストアでは、先行販売中だ。【写真】迷う〜！選ぶのも楽しい“新作バッグ”10色のラインナップ■お散歩にぴったりのサイズ感今回発売されるのは、2022年に登場し好評だった「手提げ巾着」が、新たな装いになった「ミニバッグ」。ラインナップには、ピンク、オレンジ、パープル、レッドなど