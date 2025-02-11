私たちの食卓に欠かせないキャベツですが、全国的に高騰が続いています。そんな中、静岡県伊豆市では民間企業によるキャベツ栽培が順調で取り組みが注目されます。 【写真を見る】「畑を引き受けて見栄えのいい産地にできれば」遊休農地で高騰続くキャベツ栽培 自治体も民間企業を誘致へ ＜買い物客＞ 「ちょっとなかなか1玉は、今は買えない」 「ちょっと高くてまだ手が出せない」 葉物野菜の代表格であるキャベツですが、