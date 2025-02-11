ドジャースが１０日（日本時間１１日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で自主トレーニングを行う大谷翔平投手（３０）の姿を動画で公開した。「投手、そして指名打者のショウヘイ・オオタニ」と記された動画にはスロープの上から投げ込む姿や、黒いバットを力強く振って、ティーバッティングする様子がシェアされた。ネット上では「仕上がっているね」「今年もＭＶＰだ」「二刀