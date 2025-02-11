テレビの前やスタジアムで推しのチームを応援するプロ野球観戦。【映像】「攻撃的暴言」「徘徊」が減…“改善”がひと目で分かるグラフその中でも熱狂的なファンを抱える“あるチーム”に関する驚きの研究が発表された。それは、阪神タイガースの優勝が認知症の症状を改善するというものだ。38年ぶりに日本一に輝き、高い経済効果ももたらした阪神タイガースの優勝により、およそ443万人と推計されている認知症患者の一部