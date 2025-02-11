■ 昨年来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1328) 野村金連動 東証ETF [ 10,700.0 | +150.0 | 10,700.0 ] (1626) 野村情通サ他 東証ETF [ 38,820.0 | -430.0 | 39,840.0 ] (165A) ＳＢＩレオス 東証グロース [ 227.0 | +28.0 | 232.0 ] (1717) 明豊ファシリ 東証スタン