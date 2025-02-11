＜02月10日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3577) 東海染 東証スタンダード [ 1,029.0 | +1.78% ] (3902) ＭＤＶ 東証プライム [ 560.0 | 0.00% ] (4307) 野村総研 東証プライム [ 5,359.0 | -0.20% ] (4326) インテージＨ 東証プライム [ 1,735.0 | -1