＜02月10日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1401) エムビーエス 東証グロース [ 727.0 | -0.81% ] (146A) コロンビア 東証スタンダード [ 3,790.0 | +1.88% ] (1494) Ｏｎｅ高配当 東証ETF [ 31,080.0 | +0.25% ] (1498) ＯｎｅＥＳＧ 東証ETF [ 21,595.0