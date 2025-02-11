【セリエA第24節】(ジュゼッペ・メアッツァ)インテル 2-1(前半1-1)フィオレンティーナ<得点者>[イ]オウンゴール(28分)、マルコ・アルナウトビッチ(52分)[フ]ロランド・マンドラゴラ(44分)<警告>[イ]ヘンリク・ムヒタリアン(36分)、ハカン・チャルハノール(45分+2)、シモーネ・インザーギ(31分)、ニコラ・ザレフスキ(70分)、ニコロ・バレッラ(79分)[フ]アミル・リシャルドソン(39分)、ファビアーノ・パリージ(45分+2)、