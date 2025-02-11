＜02月10日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1469) Ｊ４百ベア２ 東証ETF [ 577.0 | -0.60% ] (1472) 野村４百Ｄイ 東証ETF [ 234.0 | 0.00% ] (1569) ＴＰＸベア 東証ETF [ 1,234.0 | +0.16% ] (2235) 日興ダウヘ無 東証ETF [ 2,939.0 | -0.60% ] (2388) ウェッ