＜02月10日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (147A) ソラコム 東証グロース [ 1,290.0 | +0.78% ] (1822) 大豊建 東証スタンダード [ 3,520.0 | +1.29% ] (194A) ウルフハンド 東証グロース [ 768.0 | +0.78% ] (1982) 日比谷設 東証プライム