＜02月10日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (100000016) 日経300 [ 586.77 | -0.17% ] (1305) ｉＦＴＰ年１ 東証ETF [ 2,903.5 | +0.08% ] (1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,870.0 | -0.10% ] (1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,837.0 | 0.00