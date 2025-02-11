尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の防御権保障を主な内容とする議案の上程を控えた国家人権委員会に、尹大統領の支持者が集結し、会議室へ向かう通路などを占拠した。【注目】“裁判所暴動”まで…過激化する韓国の保守層これは、人権委員会の建物を管理し、議案の上程に反対する勢力による会議妨害を阻止することを目的としたものとみられる。2月10日8時40分頃、尹大統領の支持者らは人権委員会の14階に集結し、全員委員会の会議