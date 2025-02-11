11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万8920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40657.14円ボリンジャーバンド3σ 40157.96円ボリンジャーバンド2σ 39658.78円ボリンジャーバンド1σ 39340.00円一目均衡表・基準線 39195.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 39159.60円25日移動平均 39085.00円一目均衡