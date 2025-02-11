ドンカスター戦で攻め込むクリスタルパレスの鎌田（右）＝ドンカスター（共同）サッカーのイングランド協会（FA）カップ4回戦で10日、クリスタルパレスの鎌田大地はアウェーのドンカスター戦に後半追加タイムまで出場した。チームは2―0で勝った。（共同）鎌田大地＝2024年7月（ゲッティ＝共同）