オサスナ戦の後半、競り合うマジョルカの浅野（右）＝パルマデマジョルカ（共同）サッカーのスペイン1部リーグで10日、マジョルカの浅野拓磨はホームのオサスナ戦で後半22分から出場した。試合は1―1で引き分けた。（共同）マジョルカの浅野拓磨＝2024年12月（ゲッティ＝共同）