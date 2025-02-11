Brendan Pierson［１０日ロイター］ - 米ロードアイランド州の連邦地裁は１０日、トランプ米政権に対し、連邦政府の補助金や融資の一時停止指示を巡る一時差し止め命令に全面的に従うよう命じた。同裁判所は１月３１日、２２州とコロンビア特別区の司法長官グループの提訴を受けて、トランプ政権による財政支援停止の一時差し止めを命じた。しかし先週にも、司法長官グループから一部の資金が依然として凍結されているとの指