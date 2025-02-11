＜為替＞ドルが上昇した。トランプ米大統領が鉄鋼とアルミニウムの全輸入に２５％の関税を課すと表明したことを受けた。新たな関税の影響を巡る懸念から、カナダドル、ユーロ、ポンドはいずれも下落した。日本も関税に直面する可能性があるとの懸念から円も下落。トランプ米大統領は９日、米国に輸入される全ての鉄鋼・アルミニウムへの２５％の関税を１０日に発表すると明らかにした。カナダドルは対米ドルで０．１１％下落し１