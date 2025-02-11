春季キャンプでの動向に注目が集まる佐々木朗希photo by Getty Images前編：在米番記者が語るドジャース先発投手陣 新たに佐々木朗希を加えたロサンゼルス・ドジャースは今季、大谷翔平、山本由伸と合わせて３人の日本人投手を擁することになった。昨季、４年ぶりの世界一になったスター軍団が、佐々木をも獲得した意味はどこにあるのか。NPBの千葉ロッテ時代から耐久力への不安が囁かれてきた佐々木を、ドジャースはどのよ