2月11日は「建国記念の日」。この日が、戦前には「紀元節」と呼ばれていたことは、よく知られている。初代天皇とされる神武天皇が即位した日だという。しかし、それがなぜ「2月11日」とわかるのだろうか。「古事記」や「日本書紀」に書かれている日付を、現代の暦に換算したらそうなった――というほど、単純なことではないようなのだ。『神武天皇の歴史学』（外池昇著、講談社選書メチエ）から見ていこう。他の祝日より「ややこし