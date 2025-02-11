ビアンカ・センソリが、夫のカニエ・ウェストやその友人たちと共同製作する挑発的な新作で映画デビューを果たすという。グラミー賞授賞式のレッドカーペットに、カニエと共に登場し、毛皮のコートを脱ぎ捨て、完全なシースルーのドレスを披露したことで物議を醸し続けているビアンカだが、今度は境界線を押し広げるようなエロティックな映画に主演していることが明らかになった。 【写真】