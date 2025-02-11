周囲とはひと味違った個性的かつ無骨なアウトドアアイテムを探しているあなたなら、ぜひチェックしておいてほしいのがアメリカ発のLEDライトの名門・COAST（コースト）。米国オレゴン州にてナイフメーカーとして創業、現在は高品質なLEDライトが世界中のプロフェッショナルやアウトドア愛好家の支持を集めるブランドで、日本国内ではこの冬よりレザーマンジャパンが販売取り扱いをスタートしています。堅牢で高性能、かつ他社にな