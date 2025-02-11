中国が１０日午前０時を期して米国製品８０品目に１０〜１５％の関税を課し始めた。４日から米国が中国製品に１０％の追加関税を課したのに対し報復措置に出たものだ。第１次トランプ政権時代に続き米中が互いに関税で圧力をかける「米中貿易戦争第２ラウンド」が本格化した形だ。中華圏では中国のこうした制限された標的関税が「トランプ大統領の財政後援者を狙った精密打撃」という解釈が出ている。香港紙の星島日報は９日付社説