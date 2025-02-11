女子ゴルフの10日付世界ランキングが発表され、古江彩佳は一つ下げて9位となった。山下美夢有は13位、竹田麗央は16位で変わらず、笹生優花は三つ落として21位。1位ネリー・コルダ（米国）、2位リディア・コ（ニュージーランド）、3位殷若寧（中国）に変動はなかった。（共同）