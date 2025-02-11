あらゆる階級のファイターたちと比較しても異彩を放つ井上。(C)Lemino/SECOND CAREER現スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）。2012年10月のプロデビュー以来、29戦無敗26KOという功績を挙げ、4階級を制してきた31歳のファイターを表現する言葉はさまざまに存在する。それは彼の異名である「モンスター」はもちろん、「偉才」「日本ボクシング界の最高傑作」など挙げれば枚挙に暇がない。【動画】悪童ネリに逆襲の