現役の自衛官を国会に答弁させるべきか否か、という問題が急浮上している。発端は2025年2日5日の衆院予算委員会で、国民民主党の橋本幹彦衆議院議員が現役自衛官の登壇を求めたことである。前編記事に引き続き、文民統制の観点からこの論点について考えてみたい。欧米では「軍人の答弁」は当たり前それでは橋本議員が主張するような、「質問の中身を重視するのであれば、場合によっては自衛隊幹部にも説明させるべき」という意見の