今冬にセルティックからレンヌに移籍した古橋亨梧は、リーグ・アン第20節のストラスブール戦（１−０）で先発し、新天地デビューを飾ったものの、タッチ数はわずか７回で、シュート１本に終わった。すると、続くサンテティエンヌ（１−０）戦では、まさかの出番なし。いきなり苦境に立たされている。そんな元エースを痛烈に皮肉ったのがセルティック専門サイト『THE CELTIC STAR』だ。「元セルティックの英雄であるキョウゴ