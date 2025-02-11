【ロサンゼルス＝後藤香代】米ルイジアナ州ニューオーリンズで９日に開かれた米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）の王座決定戦「スーパーボウル」のハーフタイムショーで、出演者の男性がスーダンとパレスチナ自治区を組み合わせたような旗を掲げて抗議活動を行い、取り押さえられる場面があった。米人気ラッパーのケンドリック・ラマーさんが大ヒット曲「ノット・ライク・アス」などを披露している最中、男性はショー