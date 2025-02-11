北海道・函館中央警察署は2025年2月10日、酒気帯び運転の疑いで函館市の会社員の男（50）を逮捕したと発表しました。男は2月10日午後5時ごろ、函館市昭和3丁目付近の道道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、午後4時30分ごろ、コンビニエンスストアの店員から「駐車場の車内でお酒を飲んでいる人がいる」と警察に通報がありました。警察官が駆けつけると、道道を走行していた車を発