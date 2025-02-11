新・古代史（ＮＨＫスペシャル取材班、ＮＨＫ出版）はじめての日本国債（服部孝洋、集英社）手段からの解放（國分功一郎、新潮社）世界秩序が変わるとき（齋藤ジン、文藝春秋）貧困と脳（鈴木大介、幻冬舎）日銀の限界（野口悠紀雄。幻冬舎）グーグル社員はなぜ日曜日に山で過ごすのか（河原千賀、ＰＨＰ研究所）生成ＡＩで世界はこう変わる（今井翔太、ＳＢクリエイティブ）ホワイトカラー消滅（冨山和彦、ＮＨＫ出版）ユダヤ人の