わが道をゆく強くなるためのメソッド NHKテキスト『将棋講座』の人気連載「わが道をゆく強くなるためのメソッド」。プロ棋士の強さの秘密、これまでどんな苦労を重ね、今後は何を目指していくのかなど、プロ棋士の知られざる素顔に迫ります。今回は、梶浦宏孝七段をご紹介します。 梶浦宏孝かじうら・ひろたか1995（平成7）年7月6日生まれ。東京都新宿区出身。鈴木大介九段門下。2008年に6級で奨励会入会、15年4月四段、