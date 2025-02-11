テニアン市のエドウィン・アルダン市長＝2024年8月16日、サイパン、牧野愛博撮影 今年8月、広島・長崎に原爆が投下されて80年の節目を迎えます。米領・北マリアナ諸島のテニアン島は、日本に落とす原子爆弾を搭載した米軍のB29爆撃機の発進基地になりました。米軍は現在、発進基地になったノースフィールド飛行場の拡張工事を進めています。中国の弾道ミサイルの脅威を分散するのが目的です。テニアン市のエドウィン・