石破首相とトランプ大統領の首脳会談大方の日本人が懸念していたが、それは杞憂（きゆう）に終わった、かのように見えた。アメリカ時間の2月7日昼（日本時間8日未明）に行われた、石破茂首相とドナルド・トランプ大統領の初めての首脳会談のことだ。「石破首相はトランプ大統領とケミストリーが合わない」「石破首相の物言いはトランプ大統領を怒らせてしまう」「トランプ大統領から法外な関税や防衛費増額などを吹っ掛けられる」