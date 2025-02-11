一流スポーツ選手と反社会勢力の“接点”は、日本国内でもしばしば話題になる。ただ、世界に目を向けると上には上がいるようで……。【写真】“赤い悪童”イカつすぎる全身タトゥー「首に赤い薔薇、右手に謎の日本語」“赤い悪魔”と恐れられるFIFAランキング世界8位のベルギー・サッカー代表。イケイケの選手が集まるメンバーの中でも、特にトラブルメーカーとして知られた元代表、ラジャ・ナインゴラン（36）が南米からのコカ