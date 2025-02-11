政党名は「12平和党」「政党の名前は『12平和党』と書いて《ワンニャンへいわとう》と読みます。政治政党で、代表はデヴィ・スカルノです。世界愛犬連盟の堀池宏会長も共同代表を務めます」（以下も「」は新党事務所担当者）独立宣言後、初のインドネシア大統領となったスカルノ氏。そんな彼の第3夫人だったのがデヴィ・スカルノ（85）だ。「デヴィ夫人」の愛称で知られる彼女が政治団体を立ち上げるとの情報が永田町に出回ったの