ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前週末比167.01ドル高の4万4470.41ドルで取引を終えた。人工知能（AI）関連銘柄などが物色され、買い注文が優勢となった。前週末7日までの2日間で計550ドル超下落したことを受けた反動買いもあった。ただ、トランプ米政権による関税政策に対する先行き不透明感から、上値は限られた。ハイテク株主体