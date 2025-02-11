高齢化、長寿化が進む日本において、65歳以上の高齢者の就業率は25％。65〜69歳で52％、70〜74歳で34％、75歳以上が11％となっています。年を重ねても働くことが当たり前になってはいますが、その理由を尋ねると、なんとも切羽詰まった高齢者の実態がみえてきました。20年勤めた会社が倒産。再就職した会社に退職金制度はなく…遠藤浩之さん（仮名・65歳）。1978年に商業高校を卒業して就職。当時の大学進学率は26％ほどで、男性に