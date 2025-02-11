インテルは10日、セリエA第24節でフィオレンティーナと対戦し2-1で勝利した。ミッドウィークに行われたセリエA延期分でフィオレンティーナに完敗を喫した2位インテル(勝ち点51)は、その試合からスタメンを4人変更。フラッテージやダンフリース、デ・フライらに代えてバレッラやダルミアン、パヴァールらをスタメンで起用した。インテル戦連勝を狙う6位フィオレンティーナ(勝ち点42)に対し、立ち上がりからボールを支配するインテル