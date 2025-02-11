2025年1月の「後継者難」倒産2025年１月の後継者不在に起因する「後継者難」倒産（負債1,000万円以上）は、１月で過去最多の45件（前年同月比60.7％増）に急増した。代表者の高齢化が進むなか、代表者などの「死亡」が24件（同100.0％増）と倍増し、半数以上（構成比53.3％）を占めた。高齢化する代表者の健康と、後継者の育成や事業承継の準備が経営上の重要リスクに浮上している。2024年（1—12月）の「後継者難」倒