ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の単独インタビュー「一瞬に生きる」を今年もお届けします。第1弾は春季キャンプ中の宮崎から。パ・リーグ2連覇、悲願の日本一に向けて、動き出した2年目の小久保ホークス。指針を示した3カ条の意味や、捕手に求めるものなどを語ってもらいました。（聞き手・構成＝小畑大悟。随時掲載） ◇◇◇―宮崎入りした1月31日、全体ミーティングで?愉しむ（Playhappy）?出し切