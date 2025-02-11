［ニューヨーク１０日ロイター］ - トランプ米政権は１０日、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）のカーン主任検察官に対し制裁を課した。ＩＣＣの職員らに制裁を科す米大統領令を受けた最初の対象者となった。制裁には、米国やイスラエルなどの捜査に関わったＩＣＣ職員やその家族の米国内の資産凍結や米国への渡航制限などが含まれる。トランプ大統領は６日、米国民やイスラエルなどの同盟国に対する捜査に関わったＩＣＣの職員ら